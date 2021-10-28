Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terörist neredeyse hedef orası

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest-2021'in "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etti. Bakan Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Teröristlerin peşinde olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

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