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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terörist neredeyse hedef orası

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Giriş: 28.10.2021 11:25
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest-2021'in "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etti. Bakan Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Teröristlerin peşinde olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.
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