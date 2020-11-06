Milli kamera işaretledi milli SİHA MAM-L ile vurdu! İlk test başarıyla yapıldı

Son dakika haberi... Türkiye’nin milli SİHA’sı Bayraktar TB2, entegrasyon çalışmaları devam eden Aselsan CATS elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ile önemli bir teste imza attı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), Aselsan tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.