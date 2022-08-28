28 Ağustos 2022, Pazar
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Milli İrade siyasetin merkezine nasıl yerleşti?
Halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra, yemin ederek görevine başlamıştı. Halkın yüzde 52'sinin oyunu alarak Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Türk Demokrasi Tarihinde yeni bir sayfa açıyordu. Türkiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Peki 8 yılda neler değişti?