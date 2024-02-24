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Milletin iradesine darbe: 28 Şubat! 1997’teki manşet operasyonları

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 19:26
28 Şubat Postmodern Darbesi Türkiye'nin belki de en karanlık dönemlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. Peki o darbe süreci nasıl hazırlandı ve "bin  yıl  sürecek" denilen o kara dönem nasıl aşıldı? İşte tüm detaylar…
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Milletin iradesine darbe: 28 Şubat!
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