Milletin iradesine darbe: 28 Şubat! 1997’teki manşet operasyonları

28 Şubat Postmodern Darbesi Türkiye'nin belki de en karanlık dönemlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. Peki o darbe süreci nasıl hazırlandı ve "bin yıl sürecek" denilen o kara dönem nasıl aşıldı? İşte tüm detaylar…

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