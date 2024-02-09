MHP'nin kuruluşunun 55. yılı | Bahçeli'den önemli açıklamalar: Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çalışıyoruz

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 55. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde açıklamalarda bulunuyor. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı düzenleyen DHKP-C'li teröristlerden Emrah Yayla hakkında verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösteren Bahçeli, "Ey vicdansızlar teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir? Dünyanın neresinde hukuka ihanet gölgesi düşürülmüştür. AYM Milli Güvenlik sorunudur." ifadelerini kullandı.

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