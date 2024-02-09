09 Şubat 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MHP'nin kuruluşunun 55. yılı | Bahçeli'den önemli açıklamalar: Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çalışıyoruz
Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 55. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde açıklamalarda bulunuyor. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı düzenleyen DHKP-C'li teröristlerden Emrah Yayla hakkında verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösteren Bahçeli, "Ey vicdansızlar teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir? Dünyanın neresinde hukuka ihanet gölgesi düşürülmüştür. AYM Milli Güvenlik sorunudur." ifadelerini kullandı.