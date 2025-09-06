06 Eylül 2025, Cumartesi

MHP'li Yıldız'dan Numan Kurtulmuş'a çağrı: Komisyondan bir heyet Öcalan ile görüşsün

Giriş: 06.09.2025 15:48
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na dikkat çeken açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP'li Yıldız, komisyonda oluşturulacak bir heyetin Öcalan'la görüşmesini teklif etti. Yıldız, "Heyetin Öcalan ile görüşmesi bir zaaf oluşturmaz." ifadelerini kullandı.
