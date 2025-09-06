MHP’li Yıldız’dan Numan Kurtulmuş’a çağrı: Komisyondan bir heyet Öcalan ile görüşsün

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na dikkat çeken açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP'li Yıldız, komisyonda oluşturulacak bir heyetin Öcalan'la görüşmesini teklif etti. Yıldız, "Heyetin Öcalan ile görüşmesi bir zaaf oluşturmaz." ifadelerini kullandı.

