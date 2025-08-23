23 Ağustos 2025, Cumartesi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki: Gazze için laf değil icraat üretilmeli
MHP lideri Devlet Bahçeli’den tepki: Gazze için laf değil icraat üretilmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki: Gazze için laf değil icraat üretilmeli

Giriş: 23.08.2025 14:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, açlıktan ölen çocuklara ve devam eden zulme şahit olmanın insanlık adına utanç verici olduğunu vurguladı. Gazze’deki insani krizin acilen sonlandırılması gerektiğini belirten Bahçeli, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler’in sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etti. İsrail’e yönelik ambargo, yaptırım ve diplomatik önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel barış için güçlü bir duruş sergilediğini kaydetti. Cumhur İttifakı’nın ülke birliği ve güvenliğinin teminatı olduğunu ifade eden lider, CHP’ye sert eleştiriler yöneltti. CHP’nin siyasette yalan, riya ve iftira ile hareket ettiğini savunan Bahçeli, bu durumun Türk milletinin değerleriyle çeliştiğini söyledi. Türkiye’nin barış ve huzur hedefinin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini belirtti. Gazze’de yaşanan trajedinin uluslararası camiada ihmal edildiğini söyleyen Bahçeli, somut adımların artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Lider, Cumhur İttifakı’nın ülke ve milletin istikbali için merkezi bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.
