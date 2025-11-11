11 Kasım 2025, Salı

MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye kamburlarından kurtuluyor

MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye kamburlarından kurtuluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 11:10
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı açıklamada "Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir" dedi. Muhalefetin Terörsüz Türkiye yolunda atılan adımları hedef almasını sert sözlerle eleştiren Bahçeli "Türkiye kamburlarından kurtuluyor" sözleriyle ifade etti.
