06 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.02.2020

MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamladı

Milliyetçi Hareket Partisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. MHP, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü propagandası yaptığı, suçu ve suçluyu övdüğü gibi gerekçelerle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız dün sadece CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Yıldız, "CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu süreçte CHP Genel Başkanının ve bazı sözcülerinin birtakım siyasi eylemleri ve açıklamalarının suç teşkil ettiği görülmektedir." dedi.

BU LİSTENİN AÇIKLANMADIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

CHP milletvekilleri hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle 209 fezlekenin TBMM'ye gönderildiğini bildiren Yıldız, bu fezlekelerden 23'ünün Kemal Kılıçdaroğlu hakkında olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından kullanılan şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 120-180 milletvekili listesini açıklayacağı beyanında bulunduğunu hatırlatan Yıldız, bu listenin açıklanmadığına dikkati çekti. Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'ndaki suç tanımına bire bir uyan, suçun maddi ve manevi unsurunu taşıyan, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, suçu ve suçluyu övmek, kamu görevlisinin suçu bildirmeme, suçluyu kayırma, suç delillerini bildirmeme, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak suçlarını oluşturduğu değerlendirilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Feti Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun terör suçlarından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki övgüsü ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye ilişkin "PKK, PYD, YPG ayrıdır" ve "YPG kendi vatanını koruyan çocuklardır, oluşumdur" şeklindeki sözlerinin de suç teşkil ettiğini kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamladı
MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamladı
Pegasus'tan flaş kaza açıklaması: Tüm pilotlarımız...
Pegasus'tan flaş kaza açıklaması: Tüm pilotlarımız...
CHP ve yandaş medyanın alçak iftirası! Erdoğan'ın danışmanı gerçeği açıkladı
CHP ve yandaş medyanın alçak iftirası! Erdoğan'ın danışmanı gerçeği açıkladı
Van'daki çığ felaketi nasıl gerçekleşti? İşte Türkiye'nin çığ haritası
Van'daki çığ felaketi nasıl gerçekleşti? İşte Türkiye'nin çığ haritası
Çavuşoğlu: Rus heyet Türkiye'ye gelecek
Çavuşoğlu: Rus heyet Türkiye'ye gelecek
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kule ile pilotlar arasında dikkat çeken diyalog!
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kule ile pilotlar arasında dikkat çeken diyalog!
Çığ şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor
Çığ şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor
Gün aydınlanınca ortaya çıktı! İşte Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından görüntüler
Gün aydınlanınca ortaya çıktı! İşte Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından görüntüler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uçak kazasına ilişkin açıklama! Bir kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uçak kazasına ilişkin açıklama! Bir kişi hayatını kaybetti
Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çukura düştüğü o an!
Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çukura düştüğü o an!
Bakan Berat Albayrak deprem bölgesinde...
Bakan Berat Albayrak deprem bölgesinde...
İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster