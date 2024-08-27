27 Ağustos 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki: CHP'nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla aynı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Başkomutanlık Muharebesi Zaferi'nin yıl dönümleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, CHP'ye sert tepki gösterirken, "CHP'nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla aynı" ifadelerini kullandı.