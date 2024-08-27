MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki: CHP'nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla aynı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Başkomutanlık Muharebesi Zaferi'nin yıl dönümleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, CHP'ye sert tepki gösterirken, "CHP'nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla aynı" ifadelerini kullandı.