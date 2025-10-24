Meteoroloji uyardı sağanak Marmara’yı vurdu

Meteoroloji'nin uyarı üstüne uyarı yaptığı gök gürültülü sağanak, beklenen saatte Marmara'yı vurdu! İstanbul adeta sele teslim olurken, hayat durma noktasına geldi. A Haber ekipleri, alarm verilen tüm kritik noktalardaydı. Hasan Zahid Ezim, trafiğin kilitlendiği Avrupa Yakası'ndan son durumu aktarırken, Yusuf Gül, sular altında kalan Anadolu Yakası'ndaki manzarayı anbean ekrana getirdi. Uyarının yapıldığı bir diğer kritik lokasyon olan Kocaeli'de ise Ahmet Erdem, aniden bastıran yağışın yarattığı kaosu ve vatandaşların zor anlarını yerinden bildirdi. İşte Marmara Bölgesi'ni esir alan sağanağın en sıcak görüntüleri ve son dakika gelişmeleri...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN