24 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Meteoroloji uyardı sağanak Marmara'yı vurdu
Meteoroloji uyardı sağanak Marmara’yı vurdu

Meteoroloji uyardı sağanak Marmara'yı vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2025 19:43
Meteoroloji'nin uyarı üstüne uyarı yaptığı gök gürültülü sağanak, beklenen saatte Marmara'yı vurdu! İstanbul adeta sele teslim olurken, hayat durma noktasına geldi. A Haber ekipleri, alarm verilen tüm kritik noktalardaydı. Hasan Zahid Ezim, trafiğin kilitlendiği Avrupa Yakası'ndan son durumu aktarırken, Yusuf Gül, sular altında kalan Anadolu Yakası'ndaki manzarayı anbean ekrana getirdi. Uyarının yapıldığı bir diğer kritik lokasyon olan Kocaeli'de ise Ahmet Erdem, aniden bastıran yağışın yarattığı kaosu ve vatandaşların zor anlarını yerinden bildirdi. İşte Marmara Bölgesi'ni esir alan sağanağın en sıcak görüntüleri ve son dakika gelişmeleri...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji uyardı sağanak Marmara’yı vurdu
Meteoroloji uyardı sağanak Marmara’yı vurdu
Meteoroloji uyardı sağanak Marmara'yı vurdu
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de
81 ile 500 bin sosyal konut! Aylık taksit ne kadar olacak?
81 ile 500 bin sosyal konut! Aylık taksit ne kadar olacak?
Başkan Erdoğan sosyal konut projesınde gençlere müjde verdı
Başkan Erdoğan sosyal konut projesınde gençlere müjde verdı
Başkan Erdoğan: 100 bin konutu istanbul’a ayırdık!
Başkan Erdoğan: 100 bin konutu istanbul'a ayırdık!
Başkan Erdoğan: 23 yıl milletimizin yanında olduk
Başkan Erdoğan: "23 yıl milletimizin yanında olduk"
TOKİ ile Ev Sahibi Türkiye
TOKİ ile Ev Sahibi Türkiye
İstanbul’da yeni dönem başlatıyoruz
"İstanbul'da yeni dönem başlatıyoruz"
500 bin konutta inşa süreci ne zaman başlar?
500 bin konutta inşa süreci ne zaman başlar?
Casusluk soruşturmasında Yanardağ gözaltında!
Casusluk soruşturmasında Yanardağ gözaltında!
İstanbul’da eğitime sağanak tatili!
İstanbul'da eğitime sağanak tatili!
Erdoğan: İsrail ateşkes ihlaline devam ediyor!
Erdoğan: İsrail ateşkes ihlaline devam ediyor!
Daha Fazla Video Göster