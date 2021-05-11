Mescid-i Aksa baskınında neler yaşandı? Yaralanan Filistinli genç A Haber'de

Yüzlerce Filistinlinin yaralandığı İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısında neler yaşandı? İsrail polisinin yaraladığı Filistinli Rami Abu Sara Gaith, saldırı anını A Haber canlı yayınında anlattı.

Mescid-i Aksa baskınında neler yaşandı?

İsrail polisinin saldırısında yaralanan Filistinli genç A Haber'de. İsrail polisinin saldırısında yaraladığı Filistinli Rami Abu Sara Gaith, o anları anlattı. Yaralanan Filistinli genç, ''İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya gireceğini açıkladı. Bizi korkutmaya çalışıp tehdit ettiler.

Ama biz bu tehditte kulak asmayarak daha çok direnç gösterdik. Ramazanın 28. Günü iki kere gireceklerini açıkladılar. Sabah 11 ve öğleden sonra 2'de gireceklerini biliyorduk. Bu yüzden tüm Filistinliler Mescid-i Aksa'ya gitti.

Buna karşın Mescid-i Aksa'ya girmek üzere 30 Bin kadar Filistinli polis ve asker toplandı. Çatışmalar sabah 10'da başladı. 300 civarı İsrailli asker Mesci-i Aksaya girdi ve çeşitli bombalar ile plastik mermileri yaşlı,kadın,çocuk ayırt etmeden herkesi vurmaya başladılar.

Çatışma 2 saat kadar sürdü. Öğle namazına kadar süren olaylarda İsrail polisi başarısız oldu ve bizi çıkaramadılar. İftarımızı yaptıktan sonra ben teravih namazı kılarken bacağıma plastik mermi geldi. Gözüme de gelebilirdi fakat Allah korudu. Çünkü İsrailli askerler insanların gözüne ateş etmeye çalışıyorlardı.'' dedi.