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Mersin Mezitli’ye yeni devlet hastanesi! 2025 yılında hizmete girecek

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 24.04.2024 09:46
Mersin Mezitli Devlet Hastanesi’nin inşası sürüyor. 150 yatak kapasiteli hastane ihtiyaç halinde 200 yataklı olarak kullanılabilecek ve 2025 yılında hizmete açılacak.
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