28 Ekim 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Merkez Bankası rezervleri 126 milyar dolara yaklaştı
Merkez Bankası'nın rezervleri 126 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası Başkanı Şahağ Kavcıoğlu, "Hedefimiz yıl sonunda kadar 136 milyar doları yakalamak” diye konuştu. Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.