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Merkez Bankası rezervleri 126 milyar dolara yaklaştı

A Haber
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Giriş: 28.10.2021 13:05
Merkez Bankası'nın rezervleri 126 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası Başkanı Şahağ Kavcıoğlu, "Hedefimiz yıl sonunda kadar 136 milyar doları yakalamak” diye konuştu. Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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