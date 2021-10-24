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'Mercedes'e binmek günah' diyen Temel Karamollaoğlu alay konusu oldu! Skandal Demirtaş ve Kavala açıklaması!

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Giriş: 24.10.2021 15:44
Eli kanlı HDPKK'lı Demirtaş ile Kızıl Soros lakaplı Kavala'nın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söyleyerek büyük bir skandala imza atan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, makam aracı açıklamasıyla da alay konusu oldu.
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