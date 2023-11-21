Meral Akşener ile Ümit Dikbayır çekişmesi! 'Kayıp 132 milyon TL’den sonra “Taciz” iddiası! Dikbayır'dan Akşener'e gözdağı: Vebali boynuna

Son dakika haberi | İYİ Parti’de 14-28 Mayıs seçimleri sonrası büyük kavga başlayarak kirli çamaşırlar ortaya döküldü. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, parti kasasında 132 milyon TL kayıp diyerek ilk fitili ateşleri ve Genel Başkan Meral Akşener’in ailesinin hesaplarının inceletildiği iddialarla gündeme geldi. Bu çıkış ardından Akşener de boş durmayarak meydan okudu ve “İspat etsinler politikayı bırakacağım” dedi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Akşener, Dikbayır'ı tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Sevk gerekçesi olarak da Akşener'in oğlu ve kızının banka hesaplarının incelenmesinin değil, Dikbayır'ın partideki bir kadın çalışanı birkaç yıl önce taciz ettiği iddiasına dayandığı öne sürüldü. Yaşanan gelişmeler üzerine Dikbayır'dan bomba bir çıkış geldi. İYİ Parti'nin dedikodu kazanına döndüğünü belirten Dikbayır, kendisine yönelik suçlamaları yargıya taşıyacağını söylerken, "Bu noktadan sonra vebali boyuna" diyerek Akşener'i topa tuttu. İşte detaylar...