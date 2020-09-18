Mehmet Metiner'den A Haber canlı yayınında Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki

Siyasetçi yazar Mehmet Metiner, Türk Tabipler Birliği'nin skandal açıklamalarına A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. Birliğin isminin başındaki Türk ifadesinin aldırılmasını belirten Metiner, "Dünya Tabipler Birliği'ne rapor sunarak devletimizi, askerimizi PKK'ya karşı suçlayan bir tabipler birliğimiz var." dedi.

Memleket Meselesi'nin canlı yayını konuğu siyasetçi yazar Mehmet Metiner, Türk Tabipleri Birliği hakkında flaş öneride bulundu.

Çoklu düzenleme önerisinde bulunan Metiner, "Benim önerim, bu mesleki kuruluşun başındaki Türk ibaresi kaldırılmalıdır. Hiçbir mesleki kuruluş başında Türk ibaresi olmamalıdır. Barolar için yapmış olduğumuz çoklu düzenlemeyi burada da yapmak zorundayız. Tabiplerimiz kendi mesleki kuruluşlarını kendileri yapsın. Tabipler birliğine üye olmak isterlerse olsunlar. PKK'ya tek laf etmeyen tabipler birliğimiz var. Dünya Tabipler Birliği'ne rapor sunarak devletimizi, askerimizi PKK'ya karşı suçlayan bir tabipler birliğimiz var." şeklinde konuştu.