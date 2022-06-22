22 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Marmaris'te yangın rüzgarla yayılıyor! A Haber sıcak bölgede

Marmaris'te yangın rüzgarla yayılıyor! A Haber sıcak bölgede

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2022 16:21
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını büyüyor. Yangına havadan 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programını yarıda keserek yangın bölgesine gitti. Son durumu A Haber muhabiri Vural Efecik bölgeden aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Veliaht Prens Selman Ankara’da
Veliaht Prens Selman Ankara'da
A Haber sıcak bölgede
A Haber sıcak bölgede
Yerleşim yerleri tahliye edildi!
Yerleşim yerleri tahliye edildi!
Başkan Erdoğan yangın bölgesinde!
Başkan Erdoğan yangın bölgesinde!
MİT’ten Gara’da nokta operasyonlar
MİT'ten Gara'da nokta operasyonlar
Ekmeğe usulsüz zam denetimi!
Ekmeğe usulsüz zam denetimi!
CHP’de Genel Başkanlık hesapları!
CHP’de Genel Başkanlık hesapları!
Yargıtay darbe davası kararını neden bozdu?
Yargıtay darbe davası kararını neden bozdu?
KKTC’de orman yangını!
KKTC’de orman yangını!
Tahıl gemileri Ukrayna’dan ayrıldı!
Tahıl gemileri Ukrayna’dan ayrıldı!
Yargıtay 15 Temmuz kararını bozdu
Yargıtay 15 Temmuz kararını bozdu
Yalanın yayılma ağı nasıl çalışıyor?
Yalanın yayılma ağı nasıl çalışıyor?
Daha Fazla Video Göster