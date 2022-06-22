22 Haziran 2022, Çarşamba
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Marmaris'te yangın rüzgarla yayılıyor! A Haber sıcak bölgede
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını büyüyor. Yangına havadan 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programını yarıda keserek yangın bölgesine gitti. Son durumu A Haber muhabiri Vural Efecik bölgeden aktardı.