15 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Marmara Denizi’nde gemi battı! Hava durumu nasıl? Uzman isim A Haber’de

Marmara Denizi’nde gemi battı! Hava durumu nasıl? Uzman isim A Haber’de

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2024 09:34
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren 69 metrelik kargo gemisi Marmara Denizi'nde battı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, gemide 6 kişilik mürettebat bulunduğu bildirildi. Arama çalışmalarını zorlaştıran hava durumuna dair meteoroloji mühendisi Güven Özdemir A Haber’e önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Madende toprak kayması! Aileleri umutlu bekleyişi
Madende toprak kayması! Aileleri umutlu bekleyişi
Erdoğan Mısır’da İmam Şafi türbesini ziyaret etti
Erdoğan Mısır'da İmam Şafi türbesini ziyaret etti
Kargo gemisi battı! Hava durumu nasıl?
Kargo gemisi battı! Hava durumu nasıl?
Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı!
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı!
İstanbul’da 3 organize suç örgütü çökertildi!
İstanbul'da 3 organize suç örgütü çökertildi!
ÇED raporu açıklaması: 135 kere denetlendi
ÇED raporu açıklaması: 135 kere denetlendi
Toprak kayması için komisyon kuruldu
Toprak kayması için komisyon kuruldu
Marmara Denizi’nde gemi battı!
Marmara Denizi'nde gemi battı!
Erzincan’daki facia için komisyon kararı!
Erzincan’daki facia için komisyon kararı!
ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı!
ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı!
FETÖ yeniden zemin arayışında mı?
FETÖ yeniden zemin arayışında mı?
Başkan Erdoğan İmam Şafi türbesinde!
Başkan Erdoğan İmam Şafi türbesinde!
Daha Fazla Video Göster