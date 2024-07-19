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Marmara Denizi'nde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Marmara Denizi'nde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 22:40
AFAD, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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