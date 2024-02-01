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Mark Zuckerberg’in zor anları! Çocuklar için özür diledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 12:59
Teknoloji devi Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda zor anlar yaşadı. Sosyal medyanın çocuklara etkisi konuşulurken bir senatör ünlü milyardere özür diletti.
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