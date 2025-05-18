18 Mayıs 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Mansur Yavaş’a bardak ve poşet tepkisi! 159 milyonluk ihale
Mansur Yavaş’a bardak ve poşet tepkisi! 159 milyonluk ihale

Mansur Yavaş’a bardak ve poşet tepkisi! 159 milyonluk ihale

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2025 10:37
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni sert sözlerle eleştirdi. 159 milyon TL'lik karton bardak ve çöp poşeti ihalesini “Bardağı taşıran son damla” olarak nitelendiren Özcan “Ankara artık yolsuzluk, usulsüzlük ve ihale skandallarıyla anılır hale geldi” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mansur Yavaş’a bardak ve poşet tepkisi! 159 milyonluk ihale
Bardak ve poşet tepkisi! 159 milyonluk ihale
Bardak ve poşet tepkisi! 159 milyonluk ihale
Gabar çıkarması! Terörsüz Türkiye mesajı…
Gabar çıkarması! Terörsüz Türkiye mesajı…
Oltu’ya palyatif ve yoğun bakım ünitesi
Oltu'ya palyatif ve yoğun bakım ünitesi
Hevsel Bahçeleri’nde 30 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Hevsel Bahçeleri'nde 30 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Gizli kasa itirafçı oldu! İşte rüşvet ağı
Gizli kasa itirafçı oldu! İşte rüşvet ağı
İşte il olmaya aday 5 yeni ilçe
İşte il olmaya aday 5 yeni ilçe
Yabancıların konut tercihi değişti!
Yabancıların konut tercihi değişti!
Barkan seri üretime geçiyor!
Barkan seri üretime geçiyor!
Kurultay soruşturmasında iddianame hazır!
Kurultay soruşturmasında iddianame hazır!
Barış tek kanatlı kuş değildir
"Barış tek kanatlı kuş değildir"
2028’de tüm hanelere yerli gaz hedefi!
2028’de tüm hanelere yerli gaz hedefi!
Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirmeye çalışıyoruz!
"Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirmeye çalışıyoruz!"
Daha Fazla Video Göster