18 Mayıs 2025, Pazar
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Mansur Yavaş’a bardak ve poşet tepkisi! 159 milyonluk ihale
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni sert sözlerle eleştirdi. 159 milyon TL'lik karton bardak ve çöp poşeti ihalesini “Bardağı taşıran son damla” olarak nitelendiren Özcan “Ankara artık yolsuzluk, usulsüzlük ve ihale skandallarıyla anılır hale geldi” dedi.