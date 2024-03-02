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Mannheim Türkspor’a çirkin saldırı! Reklam tabelalarına terör sloganı yazdılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 17:17
Almanya'nın Mannheim kentinde en köklü spor kulüplerinden biri olan Mannheim Türkspor güpegündüz terör örgütü sempatizanlarının hedefi oldu. Sahaya gizlice giren kimliği belirsiz kişiler saha kenarındaki tüm reklam tabelalarının üzerine PKK terör örgütünün ismini ve çirkin sloganlarını yazdı. Futbol kulübünün yetkilileri A Haber'e konuştu ve "Olayın peşini bırakmayacağız" dedi.
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Mannheim Türkspor’a çirkin saldırı!
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