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Manipülatif anketlere dikkat! GENAR Başkanı İhsan Aktaş yalana tepki gösterdi ve son anket sonucunu A Haber'de açıkladı

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Giriş: 08.07.2020 17:12
Güncelleme:08.07.2020 17:17
Son dakika haberi... GENAR Başkanı İhsan Aktaş isminin kullanılarak CHP medyasında yayınlanan ve gerçeği yansıtmayan anket sonuçlarıyla ilgili A Haber'e konuştu ve "Açıklamalarımdan bu sonucu nasıl çıkardıklarını anlamak güç. Nobele aday olabilir bunu yapanlar! CHP 23-26 bandını aşamadı. Cumhur İttifakı ise doğal oy oranını aştı. Gerçek bu" dedi. İşte gerçek anket sonucu...

Son anketler olarak paylaşılan verilerle ilgili GENAR Başkanı İhsan Aktaş A Haber canlı yayınında değerlendirmede yaptı. Aktaş, manipülatif anketlere dikkat çekti ve bunu yapanlara tepki gösterdi.

Aktaş açıklamalarını şöyle devam ettirdi;

"Oysa bizim yaptığımız araştırmalarda CHP sosyolojik sıkışmışlığını aşamadı ve 23-26 bandında kaldı. Bizim bu sonuçla alakalı yaptığımız açıklamadan GENAR'dan hükümete kötü haber diye bir haber çıkardılar. Bunları gerçekten takdir etmek lazım. Nobel'e aday falan olabilirler. Benim açıklamalarımdan nasıl böyle bir sonuç çıkardılar anlamak mümkün değil.

"CUMHUR İTTİFAKI 52 BANDINI DA AŞTI"

Bizim araştırmalarımıza göre Cumhur İttifakı doğal oy sınırını da aşarak 52-53 bandının da üzerine çıktı diye beyanatlarımıza var. Galiba kendi yaptıkları gerçek dışı anketler saygınlık bulmadığı için GENAR üzerinden böyle bir çıkarım yapmak istediler galiba. Kolayca yalan haber yapabiliyorlar. Söyleyecek bir şey yok. Bu sağlıklı bir yöntem değil. Türk halkı zeki bir halk. Yalan ile bu halk kandırılamaz. Onlara düşen kendi yalanlarını tekzip edip özür dilemektir.

İŞTE SON ANKET SONUÇLARI

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