LSG için son 1 gün! Sınava girecek öğrencilere tavsiyeler

1 milyon 250 bin öğrencinin ter dökeceği liselere geçiş sınavı yarın yapılacak. Peki pazar günü yapılacak sınav öncesi öğrenci ve veliler neler yapmalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan İstanbul Medipol Üniversitesi Doç. Dr. Nadire Güşçün Yıldız anlattı.

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