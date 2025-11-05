"Lityum keşfiyle Nijerya’da güç dengesi değişti"

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’yı “Hristiyanlara yönelik saldırılara göz yummakla” suçlayarak ülkeyi “özellikle endişe verici ülke” ilan etti. A Haber’e konuk olan Gazeteci Bülent Erandaç, Afrika kıtasının artık yalnızca doğal kaynaklarıyla değil, jeopolitik konumu ve genç nüfusuyla da küresel rekabetin merkezinde yer aldığını vurguladı.

