Libya Tezkeresi TBMM'de kabul edildi! CHP ve HEDEP ret oyu verdi

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Suriye ve Irak tezkerelerine ret oyu veren CHP ve HDP bir kez daha Libya tezkeresi için hayır oyu verdi. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, canlı yayında konu hakkında açıklamalarda bulundu.