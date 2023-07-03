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LGS’de tercih süresi başladı! Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 11:29
Yüzbinlerce öğrencinin ter döktüğü LGS'DE tercih süreci başladı. 8'inci sınıf öğrencileri 19 Temmuz'a kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yerleştirme sonuçları 24 Temmuz’da açıklanacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban’ın konuğu olan konuğu eğitimci-yazar Süleyman Bedioğlu değerlendirdi.
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