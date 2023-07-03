03 Temmuz 2023, Pazartesi
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LGS’de tercih süresi başladı! Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yüzbinlerce öğrencinin ter döktüğü LGS'DE tercih süreci başladı. 8'inci sınıf öğrencileri 19 Temmuz'a kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yerleştirme sonuçları 24 Temmuz’da açıklanacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban’ın konuğu olan konuğu eğitimci-yazar Süleyman Bedioğlu değerlendirdi.