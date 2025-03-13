13 Mart 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kuşoğlu'ndan kurultay açıklaması: CHP iyi yönetilmiyor!
Kuşoğlu’ndan kurultay açıklaması: CHP iyi yönetilmiyor!

Kuşoğlu'ndan kurultay açıklaması: CHP iyi yönetilmiyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2025 00:49
CHP'de şaibeli kurultay tartışmaları sürerken, eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu mevcut yönetimi sert sözlerle eleştirerek kurultayın yenilenmesi çağrısında bulundu. Soruşturmada ise delegelere 1200 adet cep telefonu dağıtıldığı iddia edildi. Partideki bir diğer kriz ise borç yükü altında maaşları ödeyemeyen belediyeler oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuşoğlu’ndan kurultay açıklaması: CHP iyi yönetilmiyor!
Kuşoğlu’ndan kurultay açıklaması: CHP iyi yönetilmiyor!
Kuşoğlu'ndan kurultay açıklaması: CHP iyi yönetilmiyor!
İmamoğlu’ndan diploma sorusuna futbol yanıtı!
İmamoğlu'ndan diploma sorusuna futbol yanıtı!
Şule Çet davasında emsal karar! 1 milyon 711 bin lira tazminat
Şule Çet davasında emsal karar! 1 milyon 711 bin lira tazminat
Şam sokaklarında Nurşen ve kardeşi Beşira ile Türkçe sohbet!
Şam sokaklarında Nurşen ve kardeşi Beşira ile Türkçe sohbet!
Mavi Vatan’ın çelik kılıcı! ATMACA ilk testi başarıyla tamamladı
Mavi Vatan'ın çelik kılıcı! ATMACA ilk testi başarıyla tamamladı
Başkan Erdoğan DEM heyeti ile görüşecek!
Başkan Erdoğan DEM heyeti ile görüşecek!
Başkan Erdoğan: AB Türkiye’nin üyeliği ile güç kazanır
Başkan Erdoğan: AB Türkiye'nin üyeliği ile güç kazanır
Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme!
Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme!
Ece Gürel’in ölümünün ardından eşinden dikkat çeken hamle!
Ece Gürel’in ölümünün ardından eşinden dikkat çeken hamle!
DEM heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu!
DEM heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu!
A Haber Londra’da FETÖ’cülerin adresinde
A Haber Londra'da FETÖ'cülerin adresinde
Başkan Erdoğan KKTC Başkanı Tatar ile görüştü!
Başkan Erdoğan KKTC Başkanı Tatar ile görüştü!
Daha Fazla Video Göster