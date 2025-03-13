Kuşoğlu’ndan kurultay açıklaması: CHP iyi yönetilmiyor!

CHP'de şaibeli kurultay tartışmaları sürerken, eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu mevcut yönetimi sert sözlerle eleştirerek kurultayın yenilenmesi çağrısında bulundu. Soruşturmada ise delegelere 1200 adet cep telefonu dağıtıldığı iddia edildi. Partideki bir diğer kriz ise borç yükü altında maaşları ödeyemeyen belediyeler oldu.

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