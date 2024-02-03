Kurtlar Vadisi'nin çekildiği tarihi kıraathanede yangın! Kullanılamaz hale geldi

Maltepe'de, Kurtlar Vadisi'nin çekimlerine ev sahipliği yapmış tarihi bir kıraathane, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi hızla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede yayılan alevler, kıraathanede büyük çaplı maddi hasara yol açtı.