Kurban bayramı ile ilgili hazırlıklarda sona gelindi. Bugün arife yarın ise İslam aleminin heyecanla beklediği kurban bayramını yaşayacağız. Peki, kurban bayramının anlamı ve önemi ne? Konuya ilişkin detayları A Haber Muhabiri Pınar Özenç, Prof.Dr Murat Sülün'e sordu.

İslam alemi için kutlu güne Kurban Bayramı'na saatler kaldı. Marmara üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi kurbana ilişkin merak edilenleri anlattı.

Marmara üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr Murat Sülün, '' Kurban kesmenin fazileti ne? Kurban kesmenin şartları neler?'' sorularının yanıtlarını A Haber ekranlarında verdi.

Marmara üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr Murat Sülün anlattı:

KURBAN KESMENİN FAZİLETİ

''Kurban ibadeti Hz. İbrahim'den intikal eden, tüm dinlerde olan bir ibadettir. Burada önemli olan kavramlar vardır.

Kurban sadece bir kurban olarak görülmemelidir. Kurban aslında bir imandır, tevhiddir, şirkten uzaklaşma ve teslimiyetin kendisidir.

Kevser Suresi'nde ''Kurbanını Allah'a kes'' denir. Burada bunu demesi çok önemlidir.

Kurban şükürdür.

Kurbanın kelime anlamı yaklaşma, yakınlaşmadır. Burada da Allah'a yaklaşma kavramı.

Bir kulun Allah'a yakın oluşunu ölçüsü Allah'ın yarattıklarıyla ilişkilerine bakarak belirlenir.

KURBANLAR NASIL KESİLMELİ?

Kurban kesiminde önemli olan niyettir. Kurbanda Allah'a giden şey senin içindeki o ürperti, takva duygusu ve Allah'ın emirlerine riayetsizlikten korkma duygusu. Kurbanın bu duyguyu vermesi çok önemli.

KURBANI PAYLAŞMAK

Kurban'da önemli olan Hakk'a ve vatandaşa yaklaşma ve yardımlaşmadır.

Kurban, zekat, sadaka, bağış gibi ibadetlerle ortak yönü vardır.

Kurban'da öncelikle yakınlar gözetilmelidir.

TEŞRİK TEKBİRİ

Bugün sabah namazından itibaren bayramın son gününün ilkindi namazına kadar devam edilmelidir.''