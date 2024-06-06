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Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! Satışlar nasıl, fiyatlar ne kadar?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 18:46
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban pazarlarında yoğunluk arttı. Kurbanlık fiyatları ne kadar? Bayramın ilk günü ve son günü arasındaki fiyat farkının sebebi ne? Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek yerinde görüntüledi. İşte detaylar…
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