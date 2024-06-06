Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! Satışlar nasıl, fiyatlar ne kadar?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban pazarlarında yoğunluk arttı. Kurbanlık fiyatları ne kadar? Bayramın ilk günü ve son günü arasındaki fiyat farkının sebebi ne? Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek yerinde görüntüledi. İşte detaylar…

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