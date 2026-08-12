Kumarhaneler artık cepte! Yasa dışı bahiste büyük tehlike

Yasa dışı bahis ve kumar, dijital platformlarla birlikte özellikle gençler için büyüyen bir bağımlılık riskine dönüştü. Küresel düzenlenmemiş çevrim içi kumarın toplam bahis değeri 2025'te 5,9 trilyon dolara ulaştı. Yeşilay verilerine göre son 7 ayda kumar bağımlılığı nedeniyle yapılan başvurular yüzde 24 arttı. Uzmanlar, özellikle 15-24 yaş grubuna dikkat çekerek bağımlılığın yalnızca oynayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini de etkilediği uyarısında bulundu.