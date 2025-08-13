13 Ağustos 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı Yazma Eser Koleksiyonu tamamlandı"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı Yazma Eser Koleksiyonu tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı Yazma Eser Koleksiyonu tamamlandı"

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde, Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî’nin Hakka yürüyüşünün 754’üncü yıl dönümü törenle anıldı. “Mayamız Birlik, Mirasımız Kardeşlik” temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı Yazma Eser Koleksiyonu’na ilişkin çalışmaları tamamladıklarını açıkladı. Koleksiyonda 296’sı Türkçe, 110’u Arapça, 56’sı Farsça olmak üzere toplam 465 eser yer alıyor. Eserlerin tamamının dijitalleştirildiğini ve kataloğunun hazırlandığını belirten Ersoy, Makâlât’ın altı ayrı yazma nüshasının koleksiyonda bulunduğunu söyledi. Koleksiyonun 12 Ağustos’ta Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun resmi internet sitesinde erişime açılacağını duyurdu. Ersoy, Hacı Bektâş-ı Velî’nin Anadolu’nun hamurunu mayalayan bir gönül mimarı olduğunu vurguladı. “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” çağrısının kardeşlik ve barışın en veciz ifadesi olduğunu dile getirdi. Cemevlerini hem mekânsal hem de hizmet merkezi olarak güçlendireceklerini ifade etti. Bu kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmanın en önemli sorumlulukları olduğunu belirtti. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir Valisi Ali Fidan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
