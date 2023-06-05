Kruvaziyer turizmi hedef büyüttü! Limanlara 116 kruvaziyer gemisi geldi

Kruvaziyer turizminin 2023 yılındaki 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefine önemli oranda katkı vermesi bekleniyor. Peki Türk limanlarına bu yıl kaç kruvaziyer gemisi geldi ve bu yıl yolcu hedefi ne? Son durumu A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

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