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Krizleri çözen ülke: Türkiye! “Somaliland” krizi için Türkiye devrede

Krizleri çözen ülke: Türkiye! “Somaliland” krizi için Türkiye devrede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 16:04
Türkiye, Somali ile Etiyopya arasında "Somaliland" üzerinden çıkan krizin çözülmesi için devrede. Somali ile Etiyopya'nın dışişleri bakanları ikinci kez Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi. Her iki ülkede onlarca yıldır devam eden sorunun çözümü konusunda mutabık kaldı. Peki bu sürece nasıl gelindi? Cevabı haberimizde...
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Krizleri çözen ülke: Türkiye
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