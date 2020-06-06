Koronavirüste 2. dalga gelir mi? Uzman isimlerden A Haber canlı yayınında önemli uyarılar

Koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek olacak bir mücadele sergileyen ve bu süreçte diğer ülkelerin yardım taleplerine de yetişen Türkiye 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattı. Yaklaşık olarak 2.5 ay sonra kısıtlama yapılmadı ve hafta sonu vatandaşların dışarı çıkma imkanı doğdu. Peki normalleşme dönemi vaka sayısını nasıl etkileyecek? 2. dalga yaşanacak mı? Dışarı çıkan vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Bu önemli sorulara A Haber canlı yayınına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ve Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş yanıt verdi.

"ÖNEMLİ BİR 3'LÜ VAR"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, "Evet aslında kontrollü sosyal hayat dediğimiz 2. evreye geçtik. Bu evrede artık evlerde oturmak zorunda değiliz. Dışarıya çıkabileceğiz ve kısıtlamalar gevşetilecek. Ama bunu yaparken tekrar salgının geri dönmesine tekrar virüsün bulaşmasına yol açacak süreçlere izin vermemiz gerekiyor. Burada maske önemli bir enstrümantal ama yeterli değil. Maske, mesafe ve hijyen dediğimiz önemli bir 3'lü var bunlara dikkat etmeliyiz." dedi.

"VİRÜSE KARŞI KENDİMİZİ KORUYABİLİRİZ"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Eğer uyarılara dikkat edilmezse salgın geri döner. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek virüse karşı kendimizi koruyabiliriz. Bu uyarılara dikkat ederek salgının bulaş zincirini kırabiliriz." şeklinde konuştu.

"YAVAŞ YAVAŞ YAKLAŞMAMIZ GEREKİYOR"

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, "Vatandaşlara önereceğim şey şu aslında; bu sokağa çıkma ve hayatın bildiğimiz normallere yaklaşması anlayışı doğrudur ama bildiğimiz normale gitmiyoruz. Alıştığımız hayata yeni normlarla (kurallarla) yavaş yavaş yaklaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Acar Baltaş, "Dolayısıyla bu açılmaların yapılması doğrudur. 65 yaş üstü ile ilgili verilen kararlar son derece yerindedir. Bu konuda atılan adımlar yerindedir." dedi.