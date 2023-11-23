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Konut satışları düştü! Ev satışlarının düşmesi fiyatları nasıl etkiledi?

A Haber
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Giriş: 23.11.2023 10:23
Konut satışları düştü. Peki satışların düşmesi fiyatları nasıl etkiledi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi anlattı.

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Konut satışları düştü!
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