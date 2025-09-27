27 Eylül 2025, Cumartesi

Komisyon MİT Başkanı’nı yeniden dinleyecek

Komisyon MİT Başkanı'nı yeniden dinleyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 15:05
Terörsüz Türkiye Komisyonu, güvenlik ve terörle mücadele başlıklarını masaya yatırıyor. Komisyon, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile ilgili bakanları yeniden dinleme kararı aldı. Kritik toplantının detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
