Komisyon MİT Başkanı’nı yeniden dinleyecek

Terörsüz Türkiye Komisyonu, güvenlik ve terörle mücadele başlıklarını masaya yatırıyor. Komisyon, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile ilgili bakanları yeniden dinleme kararı aldı. Kritik toplantının detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

