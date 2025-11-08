08 Kasım 2025, Cumartesi
Kocaeli’de parfüm deposunda facia: 6 kız çocuğu hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Ekipler, deponun içinde çalışanlar olup olmadığının tespiti için çalışma başlatırken, 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Hakan Süer, yangınla ilgili kahreden detayı açıklarken, 'Hayatını kaybedenlerin hepsi kız çocuğu' dedi.