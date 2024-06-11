Klimayla serinlemek isterken hasta olmayın!

Yaz aylarında sıcaklık nedeniyle klima kullanımı artıyor. Ancak serinlemek isterken hastalanabilirsiniz. Bunun için nelere dikkat etmeli? Klima hangi hastalıklara neden oluyor? KBB Uzmanı Dr. Mustafa Çakır, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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