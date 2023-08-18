18 Ağustos 2023, Cuma
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KKTC ile BM arasında "yol yapımı" gerginliği
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere tamamen insani nedenlerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi hazırladı. Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere tel çekilmesinin üzerine Türk askeri ile BM Barış Gücü askerlerinin arasında gerginlik yaşandı.