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KKTC ile BM arasında "yol yapımı" gerginliği

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Giriş: 18.08.2023 18:39
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere tamamen insani nedenlerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi hazırladı. Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere tel çekilmesinin üzerine Türk askeri ile BM Barış Gücü askerlerinin arasında gerginlik yaşandı.
KKTC ile BM arasında yol yapımı gerginliği
KKTC ile BM arasında "yol yapımı" gerginliği
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