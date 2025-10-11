11 Ekim 2025, Cumartesi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de: Güney Kıbrıs silah deposuna döndü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 19 Ekim'de cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidiyor. Seçime sayılı günler kaldı. KKTC Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar seçim öncesi A Haber'e konuştu. Ersin Tatar, “KKTC'de varlık mücadelesi veriyoruz. Buradaki barışın güvencesi anavatan Türkiye’dir. Karşımızdaki zihniyet Türkiye'nin çekilmesini savunuyor. Güney Kıbrıs silah deposuna döndü.” dedi.