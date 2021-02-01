Kısıtlamalar esnetilecek mi? Bilim Kurulu üyesi A Haber'de yanıtladı

Gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs ile mücadelede gelinen son duruma ilişkin sunum yapacağı toplantıda kısıtlamalarda esneme olacak mı, restoran ve kafeler açılacak mı? sorularının yanıt bulması bekleniyor. Peki kısıtlamalarda esneme için erken mi? Detayları A Haber'e konuk olan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan aktardı.

ESNEME YAPILMASI İÇİN VAKALAR YETERLİ ORANDA DÜŞTÜ MÜ?

Kişisel fikrimi söyleyebilirim, talepler çok yoğun, özellikle gıda sektöründen. Ancak biraz daha temkinli davranılması gereken noktadayız. Henüz belirsizliklerimiz oldukça fazla. Önümüzü görme noktasında mevcut aşılama sayımız henüz yeterli değil. O nedenle bu Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir düzelme, normale dönmeyle ilgili kararın çıkmasına açıkçası kişisel olarak beklemiyorum.

,Okullarla ilgili belki bir karar olabilir. Ama bunu da konuşmak için daha 2 hafta süremiz var. Haftalık takiplere devam ediyoruz. Geçen hafta küçük bir dalgalanma yaşanmıştı. Bu takibimiz devam etmekte o yüzden temkinli bir şekilde okullarımızın açılması noktasında önceliklerimiz var. Öğrencilerimiz ve velilerimiz bu haberi bekliyor. Öğretmen aşıları da haftaya başlayacağını görüyoruz listede. Bu süreç biraz daha öne çekilmek durumunda.