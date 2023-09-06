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Kırklareli'ndeki sel felaketinde 2 kişi de hayatını kaybetti! Kayıp 3 kişi aranıyor

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 09:03
Kırklareli’ndeki sel felaketinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer anlattı.
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