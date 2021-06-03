Kırgızistan’da FETÖ’cüleri korku sardı

Terör örgütü FETÖ'de çözülme sürüyor. Son olarak Kırgızistan'daki kirli yapılanmanın başında olan isim terörist Orhan İnandı aniden ortadan kayboldu. Durumu fark eden FETÖ'cüler ise İnandı'nın MİT tarafından yakalanmış olabileceğini düşünerek korku ve paniğe kapıldı. Zira teröristin Türkiye'ye getirilmesi durumunda örgütün Kırgızistan'daki tüm yapılanmasının ifşa olacağı düşünülüyor.

Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında yürüttüğü başarılı operasyonlar terör örgütü FETÖ'ye darbe üstüne darbe vuruyor. Örgüt içerisindeki çözülme de her geçen gün biraz daha artıyor. Korku ve panik içerisindeki FETÖ'cü teröristler ne yapacaklarını şaşırıyor.

Son olarak Kırgızistan'daki örgüt yapılanmasının arkasındaki isim olan Orhan İnandı'dan uzun süredir haber alınamadığı ortaya çıktı. İnandı'nın aniden ortadan kaybolduğunu düşünen FETÖ'cüler Kırgızistan'ı birbirine kattı.

Sosyal medyadan örgütlenen FETÖ'cüler, İnandı'nın MİT tarafından Türkiye'ye götürüleceğini düşünerek eylem başlattı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği önünde toplanan FETÖ'cüler binaya giriş ve çıkış yapan araçlara izin vermedi. Binayı saran örgüt yandaşları, elçilikten çıkan araçların bagajlarına da bakmak istedi. Kırgız polisi ise FETÖ'cüleri engelledi.

OTRALIĞI BİRBİRİNE KATTILAR

FETÖ'cüler bir taraftan da Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'nın önünden canlı yayınlar yaptı. Örgüt üyelerinin bir kısmı da sloganlar atarak Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü. FETÖ'cü teröristler daha sonra İnandı'nın özel uçakla götürüleceğini öne sürerek Manas Uluslararası Havaalanı'nın önünde nöbet başlattı.

FETÖ'DE İFŞA PANİĞİ

FETÖ'cü Orhan İnandı, 1995'te Kırgızistan'a gitti. 2001 yılından bu yana örgüte ait Uluslararası Sapat Eğitim Kurumları'nda genel müdür olarak görev yapıyor. 2010 yılında Kırgızistan vatandaşı olan İnandı, örgütün ülke genelindeki tüm mahrem yapılanmasını koordine eden kişi olarak biliniyor. İnandı'nın Türkiye'ye getirilmesi durumunda örgütün tüm yapılanmasının ifşa olacağı bu nedenle FETÖ'nün panik içerisinde olduğu belirtiliyor.