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20.12.2019
Kıran 9 ve 10 operasyonlarından sıcak görüntüler
Yaklaşık iki bin güvenlik görevlisinin katılımıyla Kıran-9 ve Kıran-10 terör operasyonlarını başlatıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada operasyonun Hakkari ve Şırnak bölgesinin kapsadığı belirtildi. İşte başlatılan dev terör operasyonundan sıcak görüntüler.
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