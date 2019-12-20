Kıran 9 ve 10 operasyonlarından sıcak görüntüler

Yaklaşık iki bin güvenlik görevlisinin katılımıyla Kıran-9 ve Kıran-10 terör operasyonlarını başlatıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada operasyonun Hakkari ve Şırnak bölgesinin kapsadığı belirtildi. İşte başlatılan dev terör operasyonundan sıcak görüntüler.