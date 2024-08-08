Kilit aktör artık Hizbullah mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Hizbullah’ın İran’ı beklemeden İsrail’e saldıracağı öne sürülüyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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