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Kilit aktör artık Hizbullah mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Kilit aktör artık Hizbullah mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.08.2024 12:37
Hizbullah’ın İran’ı beklemeden İsrail’e saldıracağı öne sürülüyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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