Kılıçdaroğlu’na ziyaretçi akını

Şaibeli kurultay davasının görüleceği 15 Eylül yaklaşırken, CHP’de olası senaryolara göre hazırlıklar başladı. İddialara göre Kılıçdaroğlu cephesi, adımlarını mutlak butlan kararı üzerinden atmayı planlıyor. Öte yandan CHP Genel Merkezi, partinin başına Kılıçdaroğlu’nun dönmesini istemiyor ve yönetimin adayı olarak eski Genel Başkan Hikmet Çetin’in ismi konuşuluyor. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun yeni bir parti kurabileceği iddiaları da gündemde yer alıyor. Parti içindeki çekişmeler ve olası hamleler, 15 Eylül öncesi tartışmaları artırıyor.

