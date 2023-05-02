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Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginde "Öcalan" sloganları! Neredesin sözde milliyetçi Akşener?

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Giriş: 02.05.2023 22:52
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Van'da bir miting düzenledi. HDP ve PKK'nın da Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun mitinginde Selahattin Demirtaş'a özgürlük sloganları atılırken, miting alanındaki HDP bayrakları da dikkat çekti. Bunların yanında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu miting alanını zafer işaretiyle selamladı. Bu skandallar sonrası yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun mitingde yer alan HDP'lilerin "Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı attığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Gün içinde yaşanan bu CHP-HDP aşkına yönelik 7'li koalisyonun 'sözde' milliyetçi partisi İYİ Parti'den tek bir açıklama gelmedi. Vatandaşlar HDP'yi PKK ile aynı yerde konumlandırdığını söyleyen Akşener'in bu duruma sessiz kalmasına yoğun tepki gösterdi. İşte detaylar...
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